Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de bugün saat 20.00'de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı.
Kritik mücadeleler saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Emre Malok oldu. Bu karşılaşmanın orta hakemi olarak Kadir Sağlam düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi konuk edeceği karşılaşmada ise VAR'da Onur Özütoprak olacak. Karşılaşmanın orta hakemi Alper Akarsu.