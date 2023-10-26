Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu
Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı.
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Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.
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Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı.
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Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı.
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Ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “İnsanlık galip gelsin” pankartları asıldı.
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