Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların yapıldığı öğrenildi.

Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Serdar Aziz çalışmalarını özel program dahilinde bireysel sürdürdü.

Öte yandan, antrenmanı yöneticilerden Selahattin Baki de takip etti.

Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te Royal Antwerp ile karşılaşacak.