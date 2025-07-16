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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarına çıkıyor. İlk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak sarı lacivertliler, yeni transferleri ile sahne alıyor. Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe-Portimonense karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Portimonense maçının tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:58
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        • 1

          Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı için geri sayım başladı. Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerde gözler yeni transferlerde olacak. Açıklanan maç takvimine göre, Fenerbahçe ilk maçında Portimonense ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe, Portekiz kampında ilk maçında 17 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de Portimonense ile karşılşacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-PORTİMONENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio Municipal de Albufeira Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

          17 Temmuz 2025

          Fenerbahçe - Portimonense

          20 Temmuz 2025

          Fenerbahçe - Sunderland

          23 Temmuz 2025

          Fenerbahçe - Al Ittihad

          26 Temmuz 2025

          Fenerbahçe - Benfica

        • 5

          FENERBAHÇE KAMP KADROSU

          İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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