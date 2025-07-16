Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı için geri sayım başladı. Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerde gözler yeni transferlerde olacak. Açıklanan maç takvimine göre, Fenerbahçe ilk maçında Portimonense ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...