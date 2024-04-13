Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u ağırlıyor. İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olan temsilcimiz, rövanş maçında yarı final biletini kapmak için mücadele verecek. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Olympiakos maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı için nefesler tutuldu. Tarihinde 10. kez Yunan takımları ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, 9 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Peki, "Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi çeyrek final Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak
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FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ve Olympiakos mücadelesi Exxen üzerinden naklen canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını 2 ya da daha farklı kazanırsa yarı finale yükselecek.