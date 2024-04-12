Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük- Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı- lacivertliler, Karagümrük engelini aşarak üç puana uzanan taraf olmak istiyor. Futbolseverler karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Trendyol Süper Lig'de 32'nci hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışında rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kritik maçı kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İşte, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçına dair detaylar...
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FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı 14 Nisan Pazar 19.00'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE SON DURUM
Lig'de oynadığı 31 maçta 26 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe 82 puanla ikinci sırada yer alıyor. İsmail Kartal yönetiminde oynadığı 15 deplasman maçının 14'ünü kazanan sarı- lacivertliler 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve dış saha maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi.
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FATİH KARAGÜMRÜK SON DURUM
Lig'de düşme hattında 18'inci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 31 maçta 7 galibiyet 9 beraberlik 15 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 30 puan topladı. Son 6 maçtır ligde kazanamayan Karagümrük Fenerbahçe karşısında sürprize imza atarak kötü seriye son vermek istiyor.