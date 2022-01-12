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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? FB teknik direktör adayları kimler? - Fenerbahçe son dakika

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? FB teknik direktör adayları kimler?

Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör kim olacak sorusunun cevabına çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, söz konusu durumla ilgili olarak çalışmalara bizzat kendisinin başladığını açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

12.01.2022 - 12:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirirken teknik direktör konusunda açıklamalar yaptı.

  • Koç, yeni teknik direktör için şunları söyledi:

  • "Yarın birkaç ülke seyahati başlıyor. Seçeceğimiz hoca bu dönemden sezon sonuna kadar geçecek dönemin de nasıl geçeceğini belirleyecek. Belirli kalibredeki hocalar da sezon ortasında gelmeye sıcak bakmıyorlar. Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziranda gelmek. 

  • Bu da Fenerbahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Haziranda gelecek hocayı şimdiden belirlemek. O isme göre kalan 3,5 ayın nasıl yönetileceğini kararlaştırmak en ideali haziranda çalışacağın hocanın şimdi başlamasa da bu geçiş dönemine liderlik, rehberlik etmesi.

  • Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise o da ertesi gün olmuyor. Kovid’in sıkıntısı şu oldu, bu işler zoom’la telefonla bitecek işler değil. Konuşursun, istişare edersin, aynı frekansta mıyız bakarsın, iş öyle bir noktaya gelir ki yüz yüze oturalım dersin. Yüz yüze de beklentilerini, sınırlarını paylaşırsın.

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