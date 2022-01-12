Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise o da ertesi gün olmuyor. Kovid’in sıkıntısı şu oldu, bu işler zoom’la telefonla bitecek işler değil. Konuşursun, istişare edersin, aynı frekansta mıyız bakarsın, iş öyle bir noktaya gelir ki yüz yüze oturalım dersin. Yüz yüze de beklentilerini, sınırlarını paylaşırsın.