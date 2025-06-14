Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica