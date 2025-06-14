Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu!
Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kamp programı ve hazırlık maçlarındaki rakipleri açıklandı. Sarı-Lacivertliler sezonu 6 Temmuz'da açacak
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.
İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;
17 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Benfica