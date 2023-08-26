Fenerbahçe'nin Twente zaferi Hollanda basınında
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yankı buldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe ile Twente arasında oynanan ve 5-1 sona eren UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı Hollanda basınında geniş yer buldu.
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Sarı lacivertlilerin tura çok yakın olduğu vurgulanırken medya kuruluşları şu başlıklarla haberleri okuyucularıyla paylaştı:
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NU: "Twente’nin Avrupa macerası İstanbul’da geçirilen acı dolu gecenin ardından sona ermiş görünüyor. Eski Twente oyuncusu Oosterwolde ve eski Feyenoord oyuncusu Szymanski’nin golleriyle Fenerbahçe karşılaşmayı 5-1 kazandı."
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De Telegraaf: "Twente gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye’de Avrupa dramı yaşıyor. Kırmızı kart, Twente’nin UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saracoğlu’na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü."
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"Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. Fenerbahçe karşısında İstanbul’daki 5-1’lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor."
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Voetbal International: "Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansıza yakın bir görevle karşı karşıya kaldı. Twente, Türk metropolünde paçayı kurtaramadı."
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"Twente’nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul’daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste’de Konferans Ligi’nde yer almak için bir mucize gerekecek."
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Algemeen Dagblad: "Kırmızı kart Twente için her şeyi değiştirdi. İstanbul’da büyük kayıp, Twente için İstanbul’da çok güzel bir şekilde başlayan akşam büyük bir drama ile sona erdi."
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NOS: "Mücadelede 10 kişi kalan Twente, Fenerbahçe karşısında zorlandı. Twente’nin yoluna devam edebilmesi için rövanşta mucizeye ihtiyacı var."
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FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında ağırladığı Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı. 42. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda farka giden Fenerbahçe, Oosterwolde, Szymanski, İrfan Can Kahveci (2) ve Tadic'in (pen.) golleriyle zafere uzandı.