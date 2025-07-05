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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sağlık sponsoru Mecidana Sağlık Grubu oldu - Fenerbahçe Haberleri

        F.Bahçe'nin sağlık sponsoru Mecidana Sağlık Grubu oldu

        Fenerbahçe, resmi sağlık sponsorunun Mecidana Sağlık Grubu olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:46
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        F.Bahçe'nin sağlık sponsoru Mecidana Sağlık Grubu oldu
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olarak Fenerbahçemizin yanında olan Medicana Sağlık Grubu, 2025-26 sezonu itibarıyla Kulübümüzün tüm şubelerinin sağlık sponsoru olmuştur. Bu iş birliğimiz çerçevesinde; kulübümüzün bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Medicana’nın güvencesine teslim edilmiştir. Deneyimli ve alanında uzman kadrosu ile çalışan Medicana Sağlık Grubu'na tekrar ailemize hoş geldiniz diyor; tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" denildi.

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