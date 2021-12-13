UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nden gelen temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık saat 16:00'de çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Kura çekiminin Exxen'den yayınlanması bekleniyor.

Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)