Fenerbahçe'nin ilk transferi: Amara Diouf
Fenerbahçe, Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf ile anlaştı.
Giriş: 01.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:38
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf ile anlaştı.
Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmazsa genç oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak.
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