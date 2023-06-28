'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal

Futbola Sarıyer'de başlayan Kartal, 1981-1983 yılları arasında Gaziantepspor formasını terletti. 62 yaşındaki teknik adam için bundan sonra Fenerbahçe macerası başlayacaktı...
Tam 10 yıl boyunca sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren İsmail Kartal, sağ bekte görev yaptı; Fenerbahçe ile toplamda 7 kupa kazandı... (4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Donanma Kupası, 2 TSYD Kupası ve Türkiye 1. Lig şampiyonluğu)
Fenerbahçe'de 236 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol kaydetti. Takım arkadaşları ona "Arap İsmail" diye seslenirken; futbolseverler tarafından bu lakapla tanınmaya başladı.