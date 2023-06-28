'Fenerbahçe'nin çocuğu' İsmail Kartal

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe sevgisi öyle yüksek ki bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Fenerbahçe'de futbolcuyken her zaman boş sözleşmeye imza atardım. Başkanlarıma hep 'Ne takdir ediyorsanız onu verin' derdim. O kadar çok seviyorum Fenerbahçe'yi..."