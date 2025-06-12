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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Medicana, Maicon França’yı açıkladı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Maicon França’yı açıkladı

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:48
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        Fenerbahçe Medicana, França'yı açıkladı!
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        Fenerbahçe Medicana, Brezilyalı smaçör Maicon França’yı renklerine bağladığını açıkladı.

        Fluminense ile 2019-2020 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Maicon França, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını terletti. 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda ‘En iyi blok smaçör’, ‘En skorer oyuncu’ ödülünü alan Maicon, aynı turnuva da ‘En iyi hücum eden oyuncu’ ödülünün de sahibi oldu.

        Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maicon França’ya Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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