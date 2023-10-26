Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve Exxen'de ücretsiz mi yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu 3. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı 17 resmi maçı da kazanarak tarihi bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, hem söz konusu serisini devam ettirmek hem de liderliğini iyice pekiştirmek için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Ludogorets maçı ile ilgili bilgiler...
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Fenerbahçe Ludogorets maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. H Grubu'nda yer alan ve oynadığı 2 maçta 6 puan alarak liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bir üst tura yükselme adına kritik bir mücadeleye çıkacak. Galibiyetten başka bir alternatif düşünmeyen temsilcimizin Ludogorets karşılaşmasına dair tüm bilgileri derledik!
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FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Ludogorets UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 3. maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19:45'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Exxen, söz konusu maçın ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.
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UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 6 Puan
2- Nordsjaelland / 3 Puan
3- Ludogorets / 3 Puan
4- Spartak Trnava / 0 Puan
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
26 Ekim Perşembe
Fenerbahçe- Ludogorets/19.45
9 Kasım Perşembe
Ludogorets-Fenerbahçe/23.00
30 Kasım Perşembe
Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00
14 Aralık Perşembe
Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45
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