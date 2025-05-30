Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        92
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        61
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        48
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor karşısında! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fenerbahçe Konyaspor karşısında!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında yarın konuk edeceği Konyaspor ile ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 16.00’da evinde Konyaspor ile oynayacak. Sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, geride kalan 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 81 puan aldı. Yeşil-beyazlılar ise 13 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 10. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sezonu taraftarının önünde kapatacak.

        • 2

          LİGDE 48. RANDEVU

          Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 122 gol atarken, Konyaspor da 51 golle karşılık verdi. Taraflar arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

          1988 yılında başlayan bu rekabette sadece 1 müsabaka golsüz tamamlandı.

        • 3

          SON 10 MAÇ

          İki ekip arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçın 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Konyaspor galip tamamladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 3 müsabakanın tamamında ise sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

        • 4

          REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

          Fenerbahçe - Konyaspor rekabetinde en farklı skoru 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla sarı-lacivertli takım elde etti. Kanarya, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

        • 5

          MERT MÜLDÜR CEZALI

          Sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında mili futbolcusu Mert Müldür'den yararlanamayacak. Mert, son oynanan Hatayspor müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki defans, ligde 21'i ilk 11 olmak üzere 29 maçta görev yaptı. Mert, bu sezon 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

        • 6

          İÇ SAHA KARNESİ

          Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 13 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya, 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı. Sezon içerisinde Ülker Stadyumu'nda 9 maçlık galibiyet serisi de yakalanırken, son 5 müsabakada ise 7 puan kaybedildi. Sarı-lacivertliler, evinde rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

          Fenerbahçe, sahasında son olarak Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Habertürk Anasayfa