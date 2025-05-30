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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Konyaspor'a hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Konyaspor'a hazır!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:02
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        Fenerbahçe Konyaspor'a hazır!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        Ardından 2 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

        Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

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