Fenerbahçe Karacabey maçı için heyecan dorukta. Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, sahasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda sarı lacivertlilerde tek hedef son 16'ya kalmak. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KARACABEY BLD. MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Karacabey Belediyespor maçı 16 Aralık Çarşamba akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar, Sadık, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan Gümüş, Cisse.