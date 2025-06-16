Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
Fenerbahçe, yeni sezon için forvet arayışlarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız isim Jhon Duran için harekete geçti. İşte detaylar...
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Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
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Geçtiğimiz sezon 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Jhon Duran, beklentileri karşılayamadı.
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Avrupa'ya geri dönmek isteyen Kolombiyalı forvet için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.
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İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Fenerbahçe ve Napoli, yıldız golcü için transfer yarışına girdi.
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İki takımın da ilgisinin yüksek olduğu henüz fakat resmi bir girişimin olmadığı aktarıldı.
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Fenerbahçe, yıldız ismin maliyetini yüksek bulurken, temaslarını sürdürüyor.
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SEZON KARNESİ
Geride bıraktığımız sezonda Al Nassr, 47 maçta forma giyen Kolombiya yıldız 24 kez ağları havalandırdı.