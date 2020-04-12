Fenerbahçe'nin hücuma takviye çalışmaları kapsamında girişimleri sürerken Napoli ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Callejon'un sarı-lacivertli ekibe gelebileceği iddia edildi.

Yönetimin sezon sonunda Napoli ile forması bitecek olan oyuncuya iki yıllık teklif yapacağı konuşuluyor. 33 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon İtalyan kulübünde 32 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 9 asist yaptı. Yönetimin sezon sonunda Vedat Muriç için gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp ona göre resmi adımları atması bekleniyor. Bilindiği üzere devre arası Kosovalı, özellikle İngiliz ekipleri ile anılmış ancak anlaşma gerçeklememişti.

LOPES İLE TEMASA GEÇİLDİ

Fenerbahçe, kanat bölgesine takviye için harekete geçti. İspanya'da Sevilla forması giyen Portekizli yıldız Rony Lopes ile temasa geçildi. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

ZANKA İSTENMİYOR

Zanka artık Fortuna Düsseldorf için oynamayacak. Alman ekibinin yöneticisi Lutz Pfannenstiel, "Bazı oyuncularımız gelecek sezon bizimle olmayacak" derken, Zanka'nın da ismini verdi. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'in Zanka için nasıl bir karar vereceği merak konusu.