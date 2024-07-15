Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda?
Strasbourg maçı ile Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kapsamında Lugano ile karşılacak sarı lacivertliler Hull City karşısında son hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı tarihi...
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Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı için geri sayım başladı. 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da kamp yapacak Hull City hazırlık maçı kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Peki, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Hull City arasındaki hazırlık mücadelesi 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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