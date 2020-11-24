Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Altekma: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

Fenerbahçe HDI Sigorta: Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak, Hoag (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt)

Altekma: Oğuzhan Tarakçı, Hamit Yüksel Mandıracı, Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz (Hüseyin Şahin, Arda Bostan, Mehmet Özbek, Kaan Gürbüz, Berkant Mit)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Süre: 26, 29, 33 (88 dakika)