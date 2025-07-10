Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını tamamladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile antrenmanı sürdürdü. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maçın yapıldığı idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.