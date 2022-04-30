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Fenerbahçe'den üst üste 7. galibiyet! İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı yazar yorumları: İsmail Kartal farkı - FB Haberleri

Fenerbahçe - Gaziantep FK yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti ve son 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini kaleme aldı

30.04.2022 - 09:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: FENERBAHÇE ÇÖZÜM BULDU

    Fenerbahçe’nin oynadığı ön alanda baskılı oyunu Osayi ve Kim’in verdiği öne çıkma güveni ve Crespo-Zajc uyumunun yarattığı çapa performansı olmadan oynamak kolay değil. Osayi ve Kim savunmayı ne kadar önde kursanız da arkaya kaçanlara yetişiyor. Zaten onlar olunca ikili mücadele kazanma konusunda da avantaj yakalayıp oyunu önde tutabiliyorlar. Bu önemli ve oyunu etkileyen eksiklere rağmen istediklerini en azından 60 dakika çok iyi yaptıklarını söyleyebiliriz.

  • Maçı koparan zaman zaman Zidane’laşan Zajc oldu. Golde yaptığı nefis vuruş öncesi üst üste yaptığı 4 hareket tam mükemmelliği yansıtıyor. Rossi’nin golündeki gibi. Yani dün akşam önemli eksiklere rağmen Fenerbahçe çözüm buldu. Ama sorunlar da yaşadı. Derbide yaşayabilecekleri avantaj ve dezavantajları da gösterdi. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: İSMAİL KARTAL FARKI

    Enteresan bir maçtı. Enteresanlığı, Fenerbahçe- Gaziantep maçı olması değildi. Eğer sarı-lacivertliler burada 1 puan verselerdi, Trabzonspor şampiyon olacaktı. Hem de bugünkü maçı oynamadan. Maç tek farka inince F.Bahçeli futbolcularda gerginlik görünüyordu. Bu iş böyledir. Dua etsinler, karşısındaki takım futbolda bizim 'piknik' türü dediğimiz takım şekli. Yani skor ne olursa olsun aynı tempoda oynuyorlar. Ne gaza basıyorlar, ne frene. Yani lig maçı değil de gösteri maçı gibi oynuyorlar. Aslında dün akşamki neticeyle bile matematik olarak ligde kalmış değiller. Giresun'un galibiyetinden sonra...

  • F.Bahçe'de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar. En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli. Hatırlayın bazı teknik adamlar vardır, bir oyuncu çıkarırlar, bir oyuncu alırlar, sonra saha içinde 4 oyuncunun yerini değiştirirler. Takım sebze çorbası gibi olur. İsmail bu istikrarı sağladı. Yani teknik adam geldiği günden itibaren F.Bahçe'de başarılı bir grafik çizdi. Zaten bu göreve gelmeden önce, kafasında takımı bayağı canlandırmış, beynini iyi hazırlamış. (FOTOMAÇ)

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