Fenerbahçe - Gaziantep FK yazar yorumları

Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı… Bütün takım, kafayı kaldırdığında önce Rossi’yi arıyor ve savunmanın arkasına top atıyor… Erken Rossi golü de böyle geldi… Mert Hakan ile Rossi iki kenarı çok sık değişerek kullandıkları için rakip savunmanın yerleşik düzenini de bozuyorlar…

Ancak Gaziantep maçının özellikle ilk yarısında İrfan Can - Mert Hakan ve Nazım Sangare oyunu sağ kenarda çok sıkıştırdılar, kalabalıklarda ve dar alanda kaldılar… (MİLLİYET)