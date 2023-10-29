Fenerbahçe, galibiyet serisini 21 maça çıkardı
Fenerbahçe, Süper Lig'de Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 21 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 19. maçında 19. galibiyetine ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sahadan 5-0 galip ayrıldı
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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Pendikspor maçında da devam etti.
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Süper Lig'de ‘en iyi başlangıç rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda oynadığı 10 müsabakanın tamamını kazandı.
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Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 3 galibiyet elde etti. Bu süreçte rakip filelere 58 gol gönderen Kanarya, kalesinde 10 gol gördü.
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Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 21 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.
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