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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Attığı 44 gol ile ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler liderliğini korumak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e çıkarmak istiyor. Averajla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar ise rakibini mağlup ederek öne geçme ve deplasman galibiyetiyle avantajı elde etme peşinde

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 24.12.2023 - 09:41
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        • 1

          Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

        • 2

          Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

        • 3

          FRED VE MERT HAKAN CEZALI, BECAO VE ZAJC SAKAT

          Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

        • 4

          Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        • 5

          DZEKO DÖNÜYOR

          Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşuyor. Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

        • 6

          EVİNDEKİ SON DÖRT MAÇIN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ

          Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

        • 7

          BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ ICARDI

          Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

        • 8

          Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

        • 9

          LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. "Cimbom" bu performansıyla kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

        • 10

          DAVINSON VE OLIVEIRA YOK

          Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Arka üst adalesinde grade iki zorlanma tespit edilen ve bir süredir tedavisine devam edilen Davinson da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

        • 11

          MUSLERA KALEYİ DEVRALIYOR

          Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi. Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyacak.

        • 12

          Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

        • 13

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

          LIVAKOVIC

        • 14

          OSAYI-SAMUEL

        • 15

          SERDAR (OOSTERWOLDE)

        • 16

          DJIKU

        • 17

          FERDİ

        • 18

          CRESPO

        • 19

          İSMAİL

        • 20

          İRFAN CAN KAHVECİ

        • 21

          SYZMANSKI

        • 22

          TADIC

        • 23

          DZEKO

        • 24

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          MUSLERA

        • 25

          BOEY

        • 26

          NELSSON(KAAN)

        • 27

          ABDÜLKERİM

        • 28

          BARIŞ ALPER

        • 29

          TORREIRA

        • 30

          KAAN (NDOMBELE)

        • 31

          TETE (ZIYECH)

        • 32

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 33

          ZAHA

        • 34

          ICARDI

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