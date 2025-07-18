Fenerbahçe'den Wendel hamlesi!
Fenerbahçe'de orta arayışları sürerken, gündeme yeni bir isim daha geldi. Sarı-lacivertlilerin, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı Wendel ile görüştüğü ortaya çıktı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar kadrosuna Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Abdou Aziz Fall'ı katan Fenerbahçe'de, orta saha takviyesi de merakla bekleniyor.
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Sarı-lacivertlilerde orta saha için ilk hedef Yves Bissouma olurken, yönetim transferin gerçekleşmemesi halinde B planını da belirledi.
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Fenerbahçe'nin orta saha transferi için görüştüğü isimlerden birinin de Wendel olduğu ortaya çıktı.
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Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın haberine göre, Fenerbahçe, Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.
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27 yaşındaki futbolcuya Katar temsilcisi Al Saad'ın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
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Fenerbahçe ve Al Saad'ın teklilerini değerlendiren Wendel'in, ülkesi Breziya'dan gelecek tekliflere de açık olduğu ifade edildi.
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Wendel, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Wendel'le büyük ölçüde anlaşmasına rağmen Zenit'i bonservis konusunda ikna edememişti.
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Wendel geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 27 maça çıkarken, 2 gol, 13 asistlik performans sergiledi.