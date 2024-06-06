Fenerbahçe'den Raheem Sterling bombası: "Prensip anlaşmasına varıldı!"
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve başlamasının ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Raheem Sterling ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir ses getiren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
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Kadrosuna yıldız isimleri katmak isteyen sarı-lacivertliler Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'i radarına aldı.
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İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
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Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı bilgisine yer verilen haberde, tarafların el sıkışma aşamasına geldiği bilgisine ulaşıldı.
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Sterling'in de Fenerbahçe'ye transferi konusunda istekli olduğu iddia edilirken, transferde son pürüzlerin kaldığına dikkat çekildi.
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Son iki sezondur Londra ekibi Chelsea'de top koşturan 29 yaşındaki yıldız çıktığı 81 maçta 19 gol 11 asist üretti.
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İngiliz futbolcu kariyerinde Liverpool ve Manchester City gibi dev takımlarında formasını giydi.
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4 Premier Lig şampiyonluğu bulunan Sterling, İngiltere Milli Takımı formasını da 82 kez terletti.
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Sterling'in Chelsea forması ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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