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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel kararı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel kararı!

        Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcuyla sözleşme yenilemek için yeniden bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:53
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        • 1

          Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemek adına son bir görüşme gerçekleştirecek.

        • 2

          TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini hızlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelinemedi.

        • 3

          Osayi-Samuel’in ailevi gerekçeler nedeniyle İngiltere’yi de bir seçenek olarak gördüğü gelen haberler arasında...

        • 4

          Bu süreçteki en ciddi görüşme, önümüzdeki günlerde yapılacak. Nijeryalı futbolcunun babası ve yönetim, kulüp binasında yeniden bir araya gelecek ve yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini arayacak.

        • 5

          Osayi Samuel’in sarı lacivertli ekipten senelik 2 milyon 500 bin euro talep ettiği öğrenildi.

        • 6

          Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer edildi. Fenerbahçe formasıyla 178 maçta 7 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 15 de gol pası verdi.

        • 7
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