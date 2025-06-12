Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel kararı!
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcuyla sözleşme yenilemek için yeniden bir araya gelecek.
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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemek adına son bir görüşme gerçekleştirecek.
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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini hızlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelinemedi.
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Osayi-Samuel’in ailevi gerekçeler nedeniyle İngiltere’yi de bir seçenek olarak gördüğü gelen haberler arasında...
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Bu süreçteki en ciddi görüşme, önümüzdeki günlerde yapılacak. Nijeryalı futbolcunun babası ve yönetim, kulüp binasında yeniden bir araya gelecek ve yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini arayacak.
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Osayi Samuel’in sarı lacivertli ekipten senelik 2 milyon 500 bin euro talep ettiği öğrenildi.
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Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer edildi. Fenerbahçe formasıyla 178 maçta 7 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 15 de gol pası verdi.
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