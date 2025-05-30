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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!

        Fenerbahçe, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:59
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        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
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        Fenerbahçe, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

        "TEŞEKKÜRLER EDIN"

        Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dzeko'ya veda etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Bazı oyuncular gol atar. Bazıları kaptanlık pazubandını takar. Edin Dzeko ise her ikisini de yaptı ve çok az kişinin yapabildiği gibi liderlik etti. Teşekkürler Edin, kalbimizde daima yerin olacak." ifadelerine yer verildi.

        DZEKO'NUN ARDINDAN TADIC AÇIKLANDI!

        Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından Dusan Tadic'le de yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerin sosyal medyadan veda ettiği Sırp futbolcu için, "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz bir saygıyla ayrılıyorsun." ifadeleri kullanıldı.

        DZEKO'DAN VEDA MESAJI!

        Boşnak golcü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti.

        İşte Dzeko'nun veda mesajı:

        "Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

        Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

        Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.

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        Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

        Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

        Yaşa Fenerbahçe!"

        DZEKO'DAN 99 MAÇTA 64 GOLE KATKI!

        Edin Dzeko, 2023 yazında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla 99 resmi maça çıkarken, 46 gol atıp 18 de asist yaparak 64 gole doğrudan katkıda bulundu.

        39 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, Süper Lig'de ise 2 sezon boyunca 71 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 35 kez fileleri havalandırmayı başardı.

        TADIC'İN FENERBAHÇE KARNESİ

        2023 yazında imza attığı Fenerbahçe formasıyla 109 maçta süre alan Dusan Tadic, 29 gol 35 asistlik katkı sağladı.

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