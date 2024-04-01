Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul zamanı!
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 2 Nisan Salı günü (yarın) yapılacak. Genel kurulda çoğunluk sağlanırsa "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi" konusu da ele alınacak.
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Fenerbahçe camiası, olağanüstü genel kurul toplantısında bir araya geliyor.
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Kulüp tarihi açısından büyük önem taşıyan toplantı Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve saat 17.00'de başlayacak.
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Olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.
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Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.