Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekibi Genoa, Portekizli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.
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Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi ayrılıklara...
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Sarı-lacivertlilerde orta sahaya yapılan transferlerin ardından gözden çıkarılan Miguel Crespo, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
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Portekizli futbolcunun yeni durağının ise İtalya Serie A ekibi Genoa olduğu iddia edildi.
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İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
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Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.
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Fenerbahçe'nin 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
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