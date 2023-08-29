Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılıyor

        Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekibi Genoa, Portekizli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi ayrılıklara...

        • 2

          Sarı-lacivertlilerde orta sahaya yapılan transferlerin ardından gözden çıkarılan Miguel Crespo, kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

        • 3

          Portekizli futbolcunun yeni durağının ise İtalya Serie A ekibi Genoa olduğu iddia edildi.

        • 4

          İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

        • 5

          Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

        • 6

          Fenerbahçe'nin 2021 yılında 1.5 milyon euro karşılığında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Havada panik
        Havada panik
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Habertürk Anasayfa