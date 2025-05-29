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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:17
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        Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

        İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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