Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 31 yaşındaki file bekçisinin salonda çalışmalara başladığı belirtildi.

Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.