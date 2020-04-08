08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da adeta kalbinden vurdu. Dünya genelinde durma noktasına gelen futbolda ülkemizde de durum farklı değil. Bu kapsamda Fenerbahçe'de de süreç yakından takip edilirken, futbolcular, teknik heyet, idari heyet ve sağlık heyeti bir araya gelerek bütün senaryolara göre hareket planı oluşturdular. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre an itibariyle planlar ise ligin haziran başında başlamasına göre yapıldı.
Bu planda takımın kaç hafta önceden toplu çalışmalara başlayacağı, kamp çalışmasına ihtiyaç olup olmadığı, olması halinde kampın nerede yapılacağı, ne tür çalışmaların yapılacağı gibi tüm detaylar yer alıyor. Aynı zamanda bu planda futbolcuların mevcut çalışma programları da uzatılırken, görüntülü yapılan ortak çalışmalar da verim açısından değerlendirildi.
Federasyondan gelen açıklamaya göre her ne kadar plan şimdilik haziran başına kadar yapılmış olsa da yapılan toplantı da 2 farklı tarih daha belirlenerek B ve C planları da hazırlandı. Ligin ne zaman başlayacağı net olmadığı için her ihtimale karşı tüm planlarını hazırlayan Fenerbahçe'de bu durumlar için tüm gereksinimler de listelendi.
Ligler başladığında süreçten herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmek istemeyen Fenerbahçe cephesinde sağlık heyeti ayrıca oyuncuların durumunu mümkün olduğunca yakından takip etmeye gayret ediyor.
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