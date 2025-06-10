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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı!

        Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise Youssef En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertliler Faslı golcüye devre arası gelen uçuk teklifi reddederken, yaz transfer döneminde gelecek teklifler konusunda için karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:23
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        • 1

          Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de sezonun ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, 2024-2025 sezonunda sarı lacivertli ekibin en golcüsü oldu.

        • 2

          Youssef En-Nesyri, sezon genelindeki istikrarlı futbolu neticesinde yurt dışındaki takımların dikkatini çekti.

        • 3

          30+5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

          Fenerbahçe’nin golcü futbolcuya gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Al Nassr'ın sezon içerisinde 28 yaşındaki futbolcuya yaptığı 30+5 milyon Evroluk teklif, yönetim tarafından kabul edilmemişti.

        • 4

          Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, yıldız bir santrfor transfer etmek istemesi üzerine Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde...

        • 5

          ARABİSTAN KULÜPLERİNİN RADARINDA

          Önümüzdeki günlerde Faslı futbolcu için özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin resmi teklif yapması bekleniyor.

        • 6

          Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’dan transfer edilen golcü oyuncu için yönetimin beklentisi en az 25 milyon Euro.

        • 7

          Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli santrforla ilgili son kararı teknik heyet verecek.

        • 8

          Fenerbahçe'yle 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

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