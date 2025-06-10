Fenerbahçe'de En-Nesyri kararı!
Sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise Youssef En-Nesyri oldu. Sarı-lacivertliler Faslı golcüye devre arası gelen uçuk teklifi reddederken, yaz transfer döneminde gelecek teklifler konusunda için karar verildi.
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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de sezonun ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, 2024-2025 sezonunda sarı lacivertli ekibin en golcüsü oldu.
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Youssef En-Nesyri, sezon genelindeki istikrarlı futbolu neticesinde yurt dışındaki takımların dikkatini çekti.
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30+5 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Fenerbahçe’nin golcü futbolcuya gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Al Nassr'ın sezon içerisinde 28 yaşındaki futbolcuya yaptığı 30+5 milyon Evroluk teklif, yönetim tarafından kabul edilmemişti.
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Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, yıldız bir santrfor transfer etmek istemesi üzerine Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde...
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ARABİSTAN KULÜPLERİNİN RADARINDA
Önümüzdeki günlerde Faslı futbolcu için özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin resmi teklif yapması bekleniyor.
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’dan transfer edilen golcü oyuncu için yönetimin beklentisi en az 25 milyon Euro.
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Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli santrforla ilgili son kararı teknik heyet verecek.
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Fenerbahçe'yle 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol - 7 asistlik katkı sağladı.