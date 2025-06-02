Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'e kamp yapmaya gidiyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Benfica ile karşılaşacak.

Mais Futebol'da yer alan habere göre; Fenerbahçe temmuz ayının son haftasında düzenlenecek olan Eusebio Cup’ta Benfica ile mücadele edecek.

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Haberde ayrıca, Fenerbahçe’nin Temmuz ortasında Portekiz kampına başlayacağı ve hazırlıklarını Estadio da Luz’da oynanacak Benfica maçıyla tamamlayacağı bilgisine yer verildi.