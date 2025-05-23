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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko- Panathinaikos CANLI İZLE: Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı anlık nereden izlenir, hangi kanalda, canlı izleme ekranı

        Fenerbahçe Beko- Panathinaikos canlı izleme ekranı: Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı nereden canlı izlenir?

        Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague Final Four maçında Panathinaikos ile karşılaşıyor. Çeyrek finalde Paris Basket'i 3-0 eleyen temsilcimiz, Final Four'da Yunan ekibini yenerek finale ulaşmak istiyor. Peki, THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:18
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        • 1

          THY EuroLeague'de heyecan final four maçları ile sürüyor. Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Paris Basket'i 3-0 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Sarı laciverliler, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında rakibi Panathinaikos Aktor oldu. Turkish Airlines EuroLeague Final-Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Beko- Panathinaikos canlı izleme ekranı...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, 23 Mayıs Cuma (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak.

          Heyecanla beklenen kritik karşılaşma S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS CANLI İZLEME EKRANI

          Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport ve S Sport Plus kanallarına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://ssport.tv/

          https://www.ssportplus.com/

          https://www.exxen.com/

        • 4

          JASIKEVICIUS ÜST ÜSTE 5. KEZ FINAL FOUR'DA

          Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'in adeta vazgeçilmezi oldu.

          Ataman gibi 3 farklı ekiple bu heyecanı yaşayan Jasikevicius, 2021, 2022, 2023 ve 2024'ten sonra 2025'te de çalıştırdığı takımı Dörtlü Final'e taşıdı.

          Üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak Litvanyalı başantrenör, 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le bu heyecanı yaşamıştı. Jasikevicius, Barcelona'yı 3, Fenerbahçe Beko'yu 2, Zalgiris'i ise 1 kez Dörtlü Final'e götürdü.

          49 yaşındaki başantrenör, 6. kez bulunacağı Dörtlü Final'de ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamayı hedefliyor.

        • 5

          ERGİN ATAMAN 3 KUPAYA SAHİP

          Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ve Monaco'nun yer alacağı Dörtlü Final'de başantrenörler de büyük mücadele verecek.

          Panathinaikos AKTOR'u çalıştıran Türk başantrenör Ergin Ataman, kariyerinde 7. kez Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak. Bunu 3 farklı takımla başaran Ataman, daha önce İtalya ekibi Montepaschi Siena'yla 1, Anadolu Efes'le 4, Panathinaikos'la ise 1 kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Panathinaikos'la tekrar Dörtlü Final'de bulunacak Ergin Ataman, kupayı da 3 defa kazandı.

          Üç şampiyonluğunun 2'sini Anadolu Efes'le, 1'ini Panathinaikos'la alan Ataman, bunu sadece 2021-2024 arasındaki 4 sezonda başardı.

          Ergin Ataman, 7. Dörtlü Finali'nde 4. zaferini Yunan ekibiyle yaşamaya çalışacak.

        • 6

          FENERBAHÇE BEKO KADROSU

          Arturs Zagars, Devon Hall, Scottie Wilbekin, Errick McCollum, Melih Mahmutoğlu, Mert Emre Ekşioğlu, Wade Baldwin, Bonzie Colson, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Nicolo Melli, Nigel Hayes Davis, Yiğit Hamza Mestoğlu, Jilson Bango

        • 7

          PANATHİNAİKOS KADROSU

          Alexandros Samodurov, Cedi Osman, Dimitris Moraitis, Dinos Mitoglu, Giannis Papapetrou, Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Lorenzo Brown, Grigonis, Mathias Lessort, Ömer Yurtseven, Kalaitzakis, Tibor Pleiss, Wenyen Gabriel

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