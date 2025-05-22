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        Haberler Bilgi Spor Final four ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte THY Avrupa Ligi eşleşmeleri

        Final four ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

        EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu. Abu Dabi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek karşılaşmalar Etihad Arena'da oynanacak. Beş maç üzerinden oynanan play-off eşleşmesinde Anadolu Efes'i 3-2'yle geçen Panathinaikos Aktor, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Peki, "EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:27
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        • 1

          THY EuroLeague'de heyecan final four maçları ile sürüyor. Fenerbahçe Beko, beş maç üzerinden oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçındaki rakibi Panathinaikos Aktor oldu. Turkish Airlines EuroLeague Final-Four organizasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Peki, "EuroLeague final four ne zaman, saat kaçta?" İşte THY Avrupa Ligi eşleşmeleri...

        • 2

          TYH EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

          EuroLeague'de Final-Four maçları 23 Mayıs Cuma günü oynanacak.

          THY Avrupa Ligi final maçı ise 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

          THY EuroLeague Final-Four'daki Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.

          Öte yandan Olympiakos- Monaco mücadelesi Fenerbahçe Beko- Panathinakos maçının ardından 21.00'de oynanacak.

        • 4

          FİNAL FOUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilecek maç Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

          Final-Four maçları S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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