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        1
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Panathinaikos maçı biletleri ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk çift maç haftasında oynanacak zorlu mücadelede sarı lacivertliler, 2. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:12
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        • 1

          THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u konuk ediyor. İşte, gözlerin çevrildiği mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin yeni sezon kadrosu hakkında detaylar!

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı bu akşam saat 20:15'de başlayacak.

          Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO PANATHINAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
          Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
          Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
          Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
          Localar: ₺1500
          346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
          Kategori 1: ₺1000
          Sky Lounge: ₺750
          Kategori 2: ₺850
          Kategori 3: ₺750
          Kategori 4: ₺600
          Kategori 5: ₺400
          Kategori 6: ₺300
          Kat 7 – 200 TL
          Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL
          Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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