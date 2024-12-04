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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya mağlup oldu! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya mağlup oldu!

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:41 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:41
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        Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya 88-76 yenildi.

        Bu sonuçla Baskonia, 6'ncı galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise üst üste 2'nci toplamda 4'üncü yenilgisini yaşadı.

        Salon: Buesa

        Hakemler: Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)

        Baskonia: Howard 17, Forrest 2, Sedekerskis 12, Hall 14, Moneke 9, Raieste 3, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Guduric 10, Colson 5, Hayes-Davis 11, Birch 9, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Biberovic 13, Zagars 13, Mert Ekşioğlu

        1. periyot: 26-12

        Devre: 45-25

        3. periyot: 63-47

        Beş faulle çıkan: 39.28 Howard (Baskonia)

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