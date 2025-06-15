Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaşacak. İlk iki karşılaşma Ülker Sports Arena'da oynanacak. Seride durumu 4 yapan taraf ise şampiyon olacak. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...