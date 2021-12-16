2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.