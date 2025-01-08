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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle

        Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 20. hafta

        THY EuroLeague'de heyecan 20. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni sezonda Final Four hedefiyle yola çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde Alba Berlin ile kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertliler, karşılaşma öncesinde 11 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Ülker Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Alba Berlin basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:42
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        • 1

          THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ligin 20. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'i konuk oluyor. Euroleague'de son 3 maçını kaybeden ve son olarak Anadolu Efes karşısında galip gelen sarı lacivertliler, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle beşinci sırada yer alırken, Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 16 mağlübiyetle (sonuncu) 18. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO- ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin ekibini konuk edecek.

          Ülker Arena’da oynanacak mücadele, 9 Ocak Perşembe (yarın) saat 20.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe Beko- Alba Berlin THY Euroleague maçı, S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

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