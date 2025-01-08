THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ligin 20. haftasında Alman ekibi Alba Berlin'i konuk oluyor. Euroleague'de son 3 maçını kaybeden ve son olarak Anadolu Efes karşısında galip gelen sarı lacivertliler, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle beşinci sırada yer alırken, Alba Berlin ise 3 galibiyet ve 16 mağlübiyetle (sonuncu) 18. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…