Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli olağanüstü genel kurulun tarihini açıkladı. Yapılan son dakika açıklaması, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde Başkan Ali Koç'un imzasının yer aldığı metinde şu ifadeler kullanıldı, "Fenerbahçe'mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...
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Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Seçim tarihinin belli olmasının ardından Fenerbahçe başkan adayları ve seçimli olağanüstü genel kurulun gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son başkanlık seçimde 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlık koltuğuna oturmuştu. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin seçim tarihiyle ilgili resmi siteden açıklamalarda bulundu.
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Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklama şu şekilde:
18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur. Yönetim kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız. Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.
Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir.
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Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar yönetim kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz. Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir.
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FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu.