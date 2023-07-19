Fenerbahçe Bartuğ Elmaz transferinde sona geldi!
Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'dan Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak için kendisi ve kulübü ile el sıkıştı. İşte detaylar...
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir futbolcuyu daha renklerine bağlamaya yaklaştı.
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Kadrosuna Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Dusan Tadic gibi yıldız isimleri katan sarı-lacivertliler genç yıldızın transferinde sona geldi.
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Sarı-Lacivertliler, Marsilya'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz ve kulübü ile anlaştı.
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Bartuğ Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.
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Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.
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BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.
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