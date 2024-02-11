Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın dün ligde oynadığı Başakşehir maçını kazanmasıyla liderlik koltuğu el değiştirdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçını yenmesi durumunda ise puanlar tekrardan eşitlenecek ve averaj avantajıyla lider Fenerbahçe olacak. Peki, sporseverler tarafından merakla beklenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 24 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ise geride kalan haftalarda 27 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Alanyaspor maçını kazanıp üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına ilişkin detaylar...
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FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar (bugün) 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Augusto, Efecan
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EKSİK OYUNCULAR
Fernerbahçe'de sakatlığı süren Fred, J.king, Becao ve L.Peres Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Osayi Samuel de förev almayacak.
Öte yandan Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında sakatlıkları bulunan Lima ve Anderson'dan faydalanamayacak.