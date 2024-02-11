Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 24 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alanyaspor ise geride kalan haftalarda 27 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Alanyaspor maçını kazanıp üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına ilişkin detaylar...