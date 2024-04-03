Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Milli maç arasının ardından Süper Lig heyecanı 31. hafta maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesinde, "Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman" sorusu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının tarihi ve saati...
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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı son 5 mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, milli ara öncesinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak.
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FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.