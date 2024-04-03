Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Ligde oynadığı son 5 mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, milli ara öncesinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti. Peki, "Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...