Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali maç öncesi, yaşanan olaylar sebebiyle ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı alınan karar neticesinde Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildi. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...