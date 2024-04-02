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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı? - Futbol Haberleri

        Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda?

        Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklama, "Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Süper Kupa maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 21:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:15
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        • 1

          Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali maç öncesi, yaşanan olaylar sebebiyle ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı alınan karar neticesinde Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildi. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Süper Kupa maçına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

          Süper Kupa maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

        • 3

          Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

        • 4

          GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ NE KADAR?

          Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı. Biletler www.passo.com.tr adresinden taraftarlara sunuldu.

          Güney Kale Arkası - 1.000 TL

          Maraton Tribünü - 2.000 TL

          Numaralı Tribün - 2.000 TL

        • 5
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