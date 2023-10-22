Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 9'da 9 yaptı, kendi rekorunu kırdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe 9'da 9 yaptı, kendi rekorunu kırdı!

        Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u 4-2 mağlup eden ve 9'da 9 yapan Fenerbahçe, kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

        • 2

          Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

        • 3

          9 haftada 9 galibiyet alarak 27 puan toplayan Fenerbahçe, yeni bir rekora imza attı.

        • 4

          Kanarya, Süper Lig tarihinde bir sezona 9'da 9'la başlayan ilk takım oldu. Bu alanda daha önceki rekor da 8'de 8'le yine Fenerbahçe'ye aitti.

        • 5

          Fenerbahçe daha önce 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde sezona 8'de 8'le başlamış ancak 9. haftada Gaziantep'e 2-1 yenilerek galibiyet serisi sona ermişti.

        • 6

          GALİBİYET SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

          Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        • 7

          Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.

        • 8

          İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bu sezon 17 maçlık galibiyet serisi elde etti.

        • 9

          Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle geçen sezondan itibaren çıktığı son 19 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

        • 10

          HATAYSPOR'A KARŞI 7'DE 6 YAPTI

          Fenerbahçe, kulüp tarihinde Hatayspor ile 7. kez karşı karşıya geldi.

        • 11

          Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

        • 12

          İki takım arasında oynanan 1 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler Hatayspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Süper Fener!
        Süper Fener!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Habertürk Anasayfa