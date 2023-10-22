Fenerbahçe 9'da 9 yaptı, kendi rekorunu kırdı!
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u 4-2 mağlup eden ve 9'da 9 yapan Fenerbahçe, kendisine ait 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştirdi.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Szymanski, Osayi-Samuel, Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
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9 haftada 9 galibiyet alarak 27 puan toplayan Fenerbahçe, yeni bir rekora imza attı.
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Kanarya, Süper Lig tarihinde bir sezona 9'da 9'la başlayan ilk takım oldu. Bu alanda daha önceki rekor da 8'de 8'le yine Fenerbahçe'ye aitti.
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Fenerbahçe daha önce 2009-2010 sezonunda Christoph Daum yönetiminde sezona 8'de 8'le başlamış ancak 9. haftada Gaziantep'e 2-1 yenilerek galibiyet serisi sona ermişti.
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GALİBİYET SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
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Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.
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İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bu sezon 17 maçlık galibiyet serisi elde etti.
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Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle geçen sezondan itibaren çıktığı son 19 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.
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HATAYSPOR'A KARŞI 7'DE 6 YAPTI
Fenerbahçe, kulüp tarihinde Hatayspor ile 7. kez karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
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İki takım arasında oynanan 1 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler Hatayspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi.
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